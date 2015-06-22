Генпрокурор показал, как председатель Апелляционного суда прятал деньги в мантию (фото)

Об этом Виктор Шокин рассказал журналистам на брифинге вместе с исполняющим обязанности председателя СБУ Василием Грицаком, передает "Украинская правда". "Завтра я внесу представление в Верховную Раду с целью снятия судейской неприкосновенности с Чернушенко, его задержания и ареста",- заявил генпрокурор.

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По его словам, у Антона Чернушенко изъято $6,5 тыс., примерно 30 тыс. грн, ключи от 5 машин, зарегистрированных на его родственников, карточки на топливо (14 тонн).

Виктор Шокин отметил, что председатель Апелляционного суда отказывается давать показания относительно происхождения изъятых у него денежных средств и ценностей. "Также он отказывается покидать здание суда, сидит там, ест, пьет и на сколько мне известно, смотрит в онлайне нашу пресс-конференцию", - отметил Виктор Шокин.

В ГПУ продемонстрировали видео, во время которого судья пытался скрыть от следователей подготовленное им решение. Кроме того, на видео обыска у председателя Апелляционного суда видно, что Антон Чернушенко скрывал в мантии деньги от следователей.

Также в кабинете председателя Апелляционного суда найден генератор шума.