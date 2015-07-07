Сына скандального судьи Чернушенко могут отпустить под залог в 6 миллионов гривень

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

«4 июля 2015 года следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины, и судом избрана Дмитрию Чернушенко – сыну председателя Апелляционного суда г. Киева А. Чернушенко мера пресечения – взятие под стражу с одновременным определением залога в размере 6 млн грн», - отмечается в сообщении.

В ГПУ напомнили, что следователи ведомства совместно с работниками СБУ 2 июля 2015 года в порядке ст. 208 УПК Украины задержали автора SMS-сообщений, который является сыном председателя Апелляционного суда. Киева. В SMS-сообщениях содержались указания о принятии решений по судебным делам, которые рассматриваются Апелляционным судом Киева. В дальнейшем Антон Чернушенко совершал вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда «АСЭД Апелляция» с целью искусственного распределения дел и определения себя председательствующим или судьей в составе коллегии, которая рассматривает указанное дело, чтобы иметь возможность выносить заведомо неправосудные решения (постановления).

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Следователь ведомства объявил Дмитрию Чернушенко о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

«3 июля по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры судом предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд судьи Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.