"Люстрированный" прокурор Киева оспаривает в суде свое увольнение с должности

Сергей Юлдашев обратился в суд из-за отмены приказа о его восстановлении в должности.

Сергей Юлдашев оспаривает свое увольнение с должности прокурора Киева в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

"Сергей Юлдашев просит суд приостановить действие приказа генерального прокурора, датированного 23 марта, которым отменен приказ о его назначении прокурором Киева. Соответствующее заявление об обеспечении иска поступило в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что в суд поступил и административный иск, где истец Юлдашев, в частности, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. генерального прокурора Виктора Чумака о его назначении прокурором Киева, как незаконный.

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Сейчас Окружной административный суд Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Как сообщал УНИАН, 24 марта 2015 года Сергей Юлдашев был уволен с должности прокурора Киева во исполнение закона о люстрации.

25 февраля 2020 года Днепропетровский окружной админсуд обязал ГПУ восстановить Юлдашева в должности.

23 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что отменила приказ бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Виктора Чумака о назначении Юлдашева прокурором Киева.