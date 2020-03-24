Венедиктова отменила приказ о возобновлении в должности "люстрированного" прокурора Киева

Сейчас исполняющим обязанности руководителя столичной прокуратуры является первый заместитель прокурора Киева Евгений Стояновский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении Сергея Юлдашева в должности прокурора Киева.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, вчера Венедиктова отменила приказ бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Виктора Чумака о назначении Юлдашева прокурором Киева, а сегодня это было доведено до сведения членов коллектива прокуратуры Киева.

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Таким образом, исполняющим обязанности прокурора Киева является первый заместитель руководителя ведомства Евгений Стояновский.

Как сообщал УНИАН, 24 марта 2015 года Юлдашев был уволен с должности прокурора Киева на выполнение закона о люстрации. 25 февраля текущего года Днепропетровский окружной админсуд обязал ГПУ возобновить Юлдашева на должности, а затем приказом генерального прокурора Украины.