Суд восстановил в должности экс-прокурора Киева, уволенного по люстрации

Юлдашев был уволен в 2015 году согласно закону об очищении власти.

Бывший прокурор Киева Сергей Юлдашев, уволенный в 2015 году согласно закону об очищении власти, восстановлен в должности.

Соответствующее решение принял Днепропетровский окружной суд, пишет УП со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Суд признал противоправным и отменил приказ генпрокурора от 23 марта 2015 года, которым был уволен Юлдашев. В решении также идет речь о восстановлении его в должности прокурора столицы с 24 марта 2015 года.

Кроме того, с прокуратуры Киева постановлено взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37 097 гривень за вычетом размера обязательных платежей.

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В своем решении судьи сослались на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля постановление Европейского суда по правам человека, утверждающее, что увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, вступило в силу.