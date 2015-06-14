Порошенко выразил соболезнования родным погибших в результате наводнения в Грузии

Об этом он написал в своем Twitter.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагических последствиях наводнения в Грузии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения погибли 12 человек, многие считаются пропавшими без вести.