Порошенко выразил соболезнования родным погибших в результате наводнения в Грузии
21:28, 14 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стихийного бедствия в Грузии.
Порошенко заявил, что с прискорбием воспринял известие о последствиях наводнения / УНИАН
Об этом он написал в своем Twitter.
"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагических последствиях наводнения в Грузии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения погибли 12 человек, многие считаются пропавшими без вести.
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