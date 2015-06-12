Порошенко подписал указ о неприменении люстрации к командующему Воздушными силами Байдаку

Соответствующий указ №330/2015 размещен на официальном сайте главы государства.

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В документе отмечается, что, учитывая необходимость обеспечения обороноспособности государства, он удовлетворяет согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны ходатайство министра обороны о неприменении предусмотренного ст. 1 ч. 3 и 4 закона "Об очистки власти" запрета занимать должности, в отношении которых применяются меры по очистке власти (люстрации), к генерал-полковнику Юрию Байдаку - командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины.