12 июня завершается срок полномочий Временной специальной комиссии по проверке судей

12 июня истекает срок окончания полномочий этой ВСК, созданной год назад на основании Закона "О восстановления доверия к судебной системе". Все дела в отношении судей, которые рассматривались комиссией, должны быть переданы в Высший совет юстиции.

Об этом в своей странице на Facebook сообщил представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Он также отметил, что члены ВСК, которые самовольно 4 июня приняли решение о продлении своих полномочий, грубо нарушили закон и поставили под сомнение объективность всей работы комиссии.

«Это то же самое, когда бы народные депутаты приняли изменения в Регламент и продлили себе срок полномочий, например, на месяц или год-за того, что работа Верховной Рады была некоторое время заблокирована», - отметил эксперт.

«Хочется напомнить членам этой ВСК, которые являются юристами, при чем в подавляющем большинстве юристами с большим опытом, что их действия - это превышение своих служебных полномочий. Таким своим решением люди, которые должны были в течение последнего года проверять законность действий судей, сами элементарно нарушают закон. А он не предусматривает никакой возможности и механизма продолжения работы Комиссии. После 12 июня члены ВСК обязаны передать все дела, которые они рассматривали в течение последнего года, в Высшем совете юстиции, и именно ВСЮ, согласно закону должна завершить эти дела», - объяснил Владимир Пилипенко.

Он также напомнил, что задачей, для которой создавалась комиссия, была проверка действий судей, которые выносили решения против участников Майдана. А не стать еще одним контролирующим постоянно действующим органом в системе украинского правосудия.

«Главной задачей ВСК было проверить действия судей, которые выносили решения против участников массовых акций протестов в Украине в период с 21 ноября 2013 г. по 11 апреля 2014 года. Временно заменить собой ВСЮ и Высшую квалификационную комиссию судей - до момента формирования нового легитимного состава. А не стать еще одним контролирующим органом в системе украинского правосудия превратиться в инструмент давления на суд. Сегодня конституционный орган Высший совет юстиции - сформирован, избраны председатель, он заработал. Уже определенный период времени работает Высшая квалификационная комиссия, таким образом, смысл существования Временной специальной комиссии по проверке действий судей также исчерпан», - пояснил эксперт.

«Поэтому довольно странной, если не сказать подозрительной, является позиция членов ВСК, которым, наверное, так понравилось быть у власти, что они вопреки закону продлили себе срок полномочий», - добавил Владимир Пилипенко.