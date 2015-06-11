США и их союзники из G-7 в случае необходимости готовы наложить дополнительные санкции в ответ на действия России

Американский политик подчеркнул решимость США и их партнеров из Большой семерки продолжать давление на Россию для полного выполнения Минских договоренностей, в том числе возврат государственной границы под украинский контроль, а также вывода российских войск и вооружений из Украины.

Кроме того, политики обсудили повестку дня реформ в Украине, а также необходимость продолжать двигаться вперед в мероприятиях по борьбе с коррупцией и других усилиях по привлечению дополнительных иностранных и внутренних инвестиций в Украину.

Арсений Яценюк подчеркнул, что одной из целей его визита в США была подготовка к инвестиционной конференции, которая будет проведена 13 июля на двустороннем уровне между Украиной и США.

Он акцентировал, что в официальных заявлениях Министров финансов Большой семерки, МВФ, Лидеров G-7 говорится о поддержке реформ, которые проводит Правительство Украины.

Глава правительства подчеркнул необходимость продолжать реформы - в частности, энергетического сектора, аграрного сектора, налоговую реформу и борьбу с коррупцией: «Простого рецепта не существует и быстрого решения нет. Но надеюсь, что если все будет идти по тому плану, который мы видим, - 2016 год должен быть первым годом экономического роста».

В ходе рабочего визита в Вашингтон, сообщил Арсений Яценюк, министр финансов Украины Наталья Яресько провела 30 встреч за 48 часов. Глава правительства назвал беспрецедентным уровень поддержки Украины, высказанное в ходе встреч руководством Соединенных Штатов.