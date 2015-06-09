В Петербурге установили "памятник" погибшим на Донбассе российским солдатам

На памятнике написано: «Неизвестный солдат погиб на Донбассе в «мирное» время. Своих не бросаем, а эти не свои и были – В. Путин».

Этой акцией активисты хотели выразить свой протест против недавнего указа президента России Владимира Путина, которым он засекретил потери российской армии во время спецопераций в мирное время, сообщает Радио Свобода.

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Активисты считают, что указ непосредственно связан с необъявленной войной в Украине.

Свои действия они объяснили в сообщении, распространенном в интернете: «Могила нового Неизвестного Солдата, установленная «Весной», должна напомнить о сотнях и тысячах наших соотечественников, отправленных Путиным на войну с Украиной. Про них врут, что они находятся в отпуске, что уволились, но все больше фактов точно говорят о том, что российские солдаты воюют на Донбассе. И возвращаются оттуда с ранениями или в гробах. Их могилы скрываются, о них молчат, а родственники за обещания компенсаций врут, что солдаты погибли на учениях. Владимиру Путину часто приписывают фразу «Своих не бросаем». Но правильный вариант мы зафиксировали на нашем мемориале: «А эти не свои и были», – говорится в сообщении.

Сообщение активистов заканчивается словами: «Путин – военный преступник, место которому на скамье подсудимых Гаагского трибунала. Там он обязательно и окажется. Если только прежде его не настигнет судьба других диктаторов, которые воевали со своим народом».