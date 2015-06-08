Путин признал, что Россия имеет влияние на "ДНР" и "ЛНР"

«Я считаю, что согласованный в Минске документ - Минск 2 – это единственный возможный путь решения проблемы. Мы бы никогда его не согласовали, если бы не считали его правильным, справедливым и честным. Конечно, с нашей стороны мы сделаем все, что в наших силах, что в нашей власти, чтобы оказать влияние на власти самопровозглашенных республик - Донецкой и Луганской», - заявил Путин.

Он также отметил, что Россия стремится к реализации Минских соглашений. Но снова перечислил ряд условий.

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«Должна быть проведена конституционная реформа, которая гарантирует права автономии в соответствующих областях непризнанных республик. Кроме того, должен быть принят закон о местных выборах и об амнистии. И все это - как сказано в соглашении - в сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками», - сказал Путин.

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