"Живу на одну зарплату": вице-премьер Кулеба опроверг получение 87 тысяч гривень в декабре

По словам Кулебы, некоторые члены Кабмина могут не обращать внимания на размер официальной зарплаты.

Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что живет на одну зарплату, которой ему не хватает, поэтому приходится использовать сбережения.

Об этом он сказал в интервью DW.

Чиновник возразил получение почти 87 тысяч гривень зарплаты в декабре, заявив, что это сумма без учета налогов и сборов, которые он платит.

"Нет, я не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52, я, если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Но я был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, но нет, ее в моем кошельке нет", - сказал Кулеба.

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По его словам, он хочет услышать от критиков уровня зарплат чиновников, какой доход для члена правительства является справедливым.

"Справедливая зарплата - это та сумма, которая позволяет мне спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает мои усилия по защите национальных интересов Украины", - пояснил вице-премьер.

Кулеба также заявил, что финансовое состояние нынешних министров отличается.

"Есть очень разные министры. У некоторых членов правительства есть финансовые подушки, которые позволяют им не обращать внимания на официальную зарплату. У некоторых их нет. У меня, например, нет какой-то большой финансовой подушки, я живу на одну зарплату. Я жил на зарплату посла, которую я получал, работая при Совете Европы. Эта зарплата позволила сделать мне сбережения, часть которых я сейчас трачу ежемесячно для того, чтобы покрывать те финансовые разрывы, которые возникают из-за той зарплаты, которую я получаю в Украине". - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработных платах членов правительства. Согласно этой информации, Кулеба в 2019 в среднем получал ежемесячно 58,6 тысячи гривень. Выплаты в декабре составили 86 тысяч 774 гривни, в том числе надбавка – 58 тысяч 655 гривень, премия – 28 тысяч 119 гривень.