Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров: самая большая средняя зарплата у Авакова, наименьшая - у Дубилета

Средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составляла свыше 60,4 тыс. грн, министра финансов Оксаны Маркаровой – более 62 тыс. грн, главы МВД Арсена Авакова - 100 тыс. грн, а министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета – 32,3 тыс. грн.

Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработных платах членов правительства.

Об этом свидетельствуют данные на Правительственном портале.

Так, средняя зарплата премьер-министра в 2019 году составила 60 тыс. 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 тыс. 190 грн, в том числе надбавки составили 40 тыс. грн, а премия - 36 тыс. 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука была 61 тыс. 916 грн, а в октябре и в феврале - 60 тыс. 087 грн и 43 тыс. 724 грн соответственно.

В прошлом году средняя зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы составляла 58 тыс. 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 тыс. 774 грн, в том числе надбавка - 58 тыс. 655 грн, премия - 28 тыс. 119 грн. В осенние месяцы Кулебе было начислено: в сентябре - 48 тыс. 523 грн, в октябре - 56 тыс. 263 грн, в ноябре - 43 тыс. 047 грн.

Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 тыс. 629 грн, в октябре 51 тыс. грн, а в ноябре - 34 тыс. 141 грн. В декабре его зарплата составляла 84 тыс. 887 грн, из которых 35 тыс. 506 грн - надбавка и 49 тыс. 381 грн - премия. Таким образом, средняя зарплата министра цифровой трансформации в 2019 году была 55 тыс. 664 грн.

Средняя зарплата министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в прошлом году составила 32 тыс. 386 грн. В декабре он получил 17 тыс. 544 грн. А в сентябре и октябре - по 48 тыс. грн, в ноябре - 16 тыс. грн.

Средняя зарплата в 2019 году министра внутренних дел Арсена Авакова составила 100 тыс. 041 грн. В декабре ему было начислено 186 тыс. 541 грн, в том числе надбавки - 49 тыс. 225 грн, премии - 137 тыс. 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре министр получил 33 тыс. 930 грн, 82 тыс. 072 грн и 97 тыс. 623 грн соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре 2019 года получил 222 тыс. 592 грн, из которых надбавка - 73 тыс. 337 грн, премия - 149 тыс. 255 грн. В сентябре ему было начислено зарплаты 15 тыс. 134 грн, в октябре - 18 тыс. 180 грн, и в ноябре - 79 тыс. 883 грн. Так, средняя зарплата Милованова за прошлый год составила 83 тыс. 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в сентябре получил зарплаты 18 тыс. 549 грн, в октябре - 33 тыс. 540 грн, а в ноябре - 31 тыс. 102 грн. В декабре его зарплата составляла 162 тыс. 003 грн, в том числе надбавка - 39 тыс. 105 грн, премия - 122 тыс. 898. Средняя зарплата министра в 2019 году была 61 тыс. 299 грн.

Сумма средней зарплаты министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко составляла 62 тыс. 069 грн. В декабре ему было начислено 233 тыс. 893 грн (с надбавкой 48 тыс. 279 грн, премией 73 тыс. 766 грн и материальной помощью 111 тыс. 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была 27 тыс. 505 грн, 30 тыс. 532 грн и 68 тыс. 194 грн соответственно.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138 тыс. 412 грн, в том числе надбавки - 42 тыс. 412 грн и премии 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составляла 38 тыс. 288 грн, в октябре - 37 тыс. 981 грн, в ноябре - 39 тыс. 103 грн. Таким образом средняя плата главы МОН за 2019 год составляла 63 тыс. 446 грн.

Средняя зарплата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в прошлом году составила 41 тыс. 940 грн. За три месяца осени чиновник получила: 15 тыс. 896 грн в сентябре, 22 тыс. 036 грн в октябре и 34 тыс. 841 грн в ноябре. За декабрь министру насчитали 94 тыс. 988 грн, в том числе надбавки 34 тыс. 269 грн и премии 60 тыс. 719 грн.

В последний месяц зимы министр развития громад и территорий Алена Бабак получила 212 тыс. 600 грн (надбавки - 37 тыс. 600 грн, премии - 175 тыс. грн). А в сентябре, октябре и ноябре - 18 тыс. 773 грн, 23 тыс. 710 грн, 82 тыс. 189 грн соответственно. Таким образом ее средняя зарплата в 2019 году - 84 тыс. 318 грн.

Средняя заработная плата в 2019 году министра социальной политики Юлии Соколовской составляла 65 тыс. 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили 24 тыс. 395 грн, в октябре - 58 тыс. 259 грн, в ноябре - 56 тыс. 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 тыс. 783 грн, в том числе надбавка - 39 тыс. 432 грн, премия - 82 тыс. 563 грн, а материальная помощь - 94 тыс. 788 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 тыс. 384 грн, в октябре - 61 тыс. 890 грн, в ноябре - 60 тыс. 637 грн. В декабре ей насчитали 89 тыс. 387 грн, из которых 36 тыс. 387 грн - надбавка и 53 тыс. грн - премия. В целом средняя зарплата министра в прошлом году составила 62 тыс. 075 грн.

Средняя заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия - 44 тыс. 527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 тыс. 038 грн (надбавки 36 тыс. 038 грн, премия 8 тыс. грн). В сентябре, октябре и ноябре - 55 тыс. 390 грн, 40 тыс. 439 грн и 38 тыс. 239 грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре прошлого года получил 112 тыс. 905 грн, в том числе надбавки - 32 тыс. 905 грн, а премии - 80 тыс. грн. В сентябре ему было начислено зарплаты 9 тыс. 142 грн, в октябре и ноябре - по 16 тыс. грн. Средняя зарплата министра в 2019 году составила 38 тыс. 512 грн.

Средняя зарплата министра обороны Андрея Загороднюка в прошлом году была 41 тыс. 982 грн. В сентябре он получил 24 тыс. 228 грн, в октябре 23 тыс. 377 грн, а в ноябре - 23 тыс. 132 грн. В декабре его зарплата была 97 тыс. 191 грн (надбавка 23 тыс. 134 грн и премия 74 тыс. 057 грн).

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 тыс. 361 грн, в том числе надбавки - 35 тыс. 961 грн и премии - 190 тыс. 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре - 20 тыс. 723 грн, 19 тыс. 927 грн, 35 тыс. 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 тыс. 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в прошлом году получила среднюю зарплату в размере 46 тыс. 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 тыс. 772 грн, в том числе надбавка 37 тыс. 280 грн, премия - 80 тыс. грн, материальная помощь - 41 тыс. 492 грн. В сентябре чиновник получила 22 тыс. 894 грн, в октябре - 23 тыс. 453 грн, а в ноябре - 23 тыс. 124 грн.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года появилась информация, что министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська попросили Гончарука освободить их. Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение. Позже министры официально опровергли информацию об увольнении.

14 января Милованов заявил, что ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой заработной платы.

15 января народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.

По его словам, в частности, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 тыс. 204 грн).

Также, как сообщил народный депутат, документом предлагается, что «первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться: надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада; премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада».

Отметим, что большая зарплата министров в декабре может зависеть от так называемой 13 зарплаты. Это как вознаграждение за годовую работу, выплачиваемое в конце декабря. Такая практика распространена не только на госслужбе, а и в частном секторе.

Напомним, Кабинет министров Украины решил публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте.