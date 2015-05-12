Рада приняла новый закон о режиме военного положения

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О правовом режиме военного положения» (регистрационный номер 2541).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, этот закон и указ президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой Украины.

Этим законом определяется, что военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, и предусматривается предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Согласно закону, военным командованием, которое может вводить и осуществлять меры правового режима военного положения, являются: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, командования видов Вооруженных Сил Украины, управления оперативных командований, командования воинских соединений и частей Вооруженных Сил Украины; органы управления других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований.

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Решение о создании военных администраций принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины по предложению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины или соответствующей областной государственной администрации. Структуру и штатное расписание военных администраций населенных пунктов утверждает начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины по представлению начальника соответствующей военной администрации.

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Законом определено, что предложения о введении военного положения в Украине либо в отдельных ее местностях на рассмотрение президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. В случае принятия решения о необходимости введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях президент Украины издает указ о введении военного положения в Украине либо в отдельных ее местностях и незамедлительно обращается в Верховную Раду Украины по поводу его утверждения и подает одновременно соответствующий проект закона. Указ президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой Украины, подлежит немедленному обнародованию через средства массовой информации или обнародованию иным способом. В случае обнародования указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях Верховная Рада Украины собирается на заседание в двухдневный срок без созыва и рассматривает вопрос об утверждении указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в порядке, установленном Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины.

В случае обнародования указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обязаны содействовать немедленному прибытию народных депутатов Украины на заседание Верховной Рады Украины и осуществлению их полномочий.

Как уточняет Сегодня, в случае введения военного положения вводится запрет проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций. Невозможно будет отправить в отставку премьера вместе с Кабмином, а также разогнать Верховной Раду.

Разработку закона СНБО инициировало еще в конце февраля. Впрочем, как пояснил тогда секретарь Совбеза Александр Турчинов, его цель вовсе не во введении военного положения сейчас и немедленно, а в том, чтобы подкорректировать устаревшее законодательство в соответствии с новыми вызовами.

Ранее УНИАН сообщал, что ВР приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения воинской службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства» (регистрационный номер 2389).