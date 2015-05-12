Депутаты предварительно разрешили иностранцам воевать в украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 257 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Закон Украины «О Вооруженных силах Украины». Ими предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства, которые проходят воинскую службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, подписывают обязательства. При выполнении обязанностей службы они носят военную форму одежды, им пожизненно устанавливаются воинские звания.

Также планируется внести изменения в Уголовный кодекс Украины. В частности, предусмотрено изложить в новой редакции статью 447 «Наемничество», которой определяется, что вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение, а также использование наемников - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Участие наемника в военных действиях – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В примечании к статье указано, что наемником является лицо, которое: специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте; фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому действительно было обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, которое обещано или выплачивается комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, которая контролируется стороной, находящейся в конфликте; не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав ее вооруженных сил.

Предусмотрено также внесение изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Этими изменениями предусмотрено, что военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, связанной с обороной Украины, защитой ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

Прохождение военной службы осуществляется: гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту); иностранцами и лицами без гражданства - по контракту на должностях рядового и сержантского и старшинского состава в Вооруженных Силах Украины.

Изменениями предусмотрено, что граждане, иностранцы и лица без гражданства, которые проходят военную службу, являются военнослужащими и имеют статус военнослужащего.

Законопроектом предусмотрено, что граждане Украины в добровольном порядке могут проходить службу в воинском резерве Вооруженных Сил Украины или других воинских формированиях. Порядок отбора и принятия на службу в воинский резерв, сроки, условия и порядок ее прохождения, а также основания и порядок увольнения со службы определяются данным Законом, соответствующими положениями о прохождении гражданами Украины службы в воинском резерве, которые утверждаются президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.

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Согласно законопроекту, иностранцы и лица без гражданства при принятии на военную службу принимают обязательство перед Украиной.

Законопроектом определены особенности принятия на военную службу и прохождения военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства. Согласно проекту, иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты на военную службу по контракту на должности рядового и сержантского и старшинского состава.

Для принятия на военную службу иностранцы и лица без гражданства обращаются в военный комиссариат по месту их жительства.

Законопроектом определено, что для принятых на военную службу по контракту иностранцев и лиц без гражданства устанавливается испытательный срок сроком два месяца.

Получение иностранцами и лицами без гражданства офицерских воинских званий Вооруженных Сил Украины возможно только после получения гражданства Украины в установленном законом порядке.

Законопроектом определено, что размер денежного обеспечения иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу, определяется на уровне, установленном для военнослужащих - граждан Украины, проходящих службу по контракту.

Законопроектом предусмотрено, что единовременное денежное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу (далее - единовременное пособие), - гарантированная государством выплата, осуществляемая лицам, которые по этому Закону имеют право на ее получение.

Законопроектом предусмотрено, что единовременное денежное пособие назначается и выплачивается в размере: 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае гибели (смерти) военнослужащего; 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности I группы, 200-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности II группы, 150-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности III группы.

Также планируется внести изменения в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», предусмотрев, что иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины и получили вид на временное жительство, считаются находящимися на законных основаниях на территории Украины на время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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Данным законопроектом предусмотрено, что въезд в Украину и выезд из Украины осуществляется: иностранцев и лиц без гражданства - по паспортному документу при наличии соответствующей визы, если другой порядок въезда и выезда не установлен законодательством или международным договором Украины; иностранцев, которые постоянно проживают на территории Украины, - по паспортному документу и видом на постоянное жительство; лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, - по удостоверению лица без гражданства для выезда за границу; иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите в Украине, - по проездному документу для выезда за границу; иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в браке с гражданами Украины, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине в связи с участием в деятельности религиозных организаций, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине в связи с участием в деятельности филиалов, отделений, представительств и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций иностранных государств, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые работают в представительствах иностранных субъектов хозяйствования в Украине, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине в связи с осуществлением культурной, научной, образовательной деятельности на основаниях и в порядке, установленных международными договорами Украины или специальными программами, а также иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине с целью участия в международных и региональных волонтерских программах или участия в деятельности волонтерских организаций, зарегистрированных в Украине в установленном порядке, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые работают корреспондентом или представителем иностранных средств массовой информации на территории Украины, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев и лиц без гражданства, которые учатся в учебных заведениях Украины не менее одного года, - по паспортному документу и виду на временное жительство; иностранцев - граждан государств, которые могут въезжать в Украину без визы в соответствии с законодательством Украины или международным договором Украины, - по паспортному документу или другому документу, если это предусмотрено международным договором Украины; иностранцев, являющихся гражданами государств, с которыми заключены договоры о местном приграничном движении, - по документам, дающим право на пересечение государственной границы в пределах местного приграничного движения; иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, - по паспортному документу и виду на временное жительство».