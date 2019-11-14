Рябошапка не чувствует какого-либо давления на ГПУ по делу Burisma

Генпрокурор подтвердил, что прокурор Кулик, который вел дело, не прошел аттестацию и будет уволен.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не сталкивался с каким-либо давлением в связи с делом холдинга Burisma.

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В интервью «Настоящему времени» генпрокурор подтвердил, что Burisma является фигурантом "одного большого уголовного дела" в Украине.

По словам Рябошапки, есть также "13 или 14" производств, в которых фигурирует собственник Burisma, экс-министр экологии Николай Злочевский.

"Соответственно, от Злочевского проводят связи с "Бурисма Холдинг". Но по "Бурисме" мне известно одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды", – пояснил генпрокурор.

Он отказался прояснить, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Но заметил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Константина Кулика, который в данный момент "находится на больничном и не пришел на тестирование" в рамках аттестации.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", – отметил Рябошапка.

По его словам, теперь дело будет вести новый прокурор.

Рябошапка указал, что не чувствует какого-либо давления в связи с делом Burisma.

"В связи с этим производством – нет. Я абсолютно понимаю, что мне нужно делать. И какого-либо давления ни со стороны нашего президента, ни со стороны иностранных политических лиц я не ощущаю. В принципе я волен делать все, что я посчитаю правильным, и то, что соответствует закону. А не то, что хочет кто-то со стороны", – подчеркнул Рябошапка.

Напомним, 25 октября сообщалось, что экс-прокурор сил АТО и заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Константин Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", к которой были привлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были вовлечены в управление компанией Burisma, не нарушали украинского законодательства.

27 сентября сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Напомним, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в то же день объявила, что Конгресс инициирует запуск официальной процедуры импичмента Трампа.