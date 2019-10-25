Центр противодействия коррупции: Скандальный прокурор Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ

Всего первый этап аттестации для перевода в Офис генерального прокурора прошли 775 прокуроров.

Экс-прокурор сил АТО и заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Константин Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

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«В частности, не справился с достаточно простым, по мнению многих, тестом прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость», – напомнили в организации.

Всего первый этап аттестации для перевода в Офис генерального прокурора прошли 775 прокуроров.

Как сообщал УНИАН, 4 октября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале второго этапа реформы прокуратуры – «очистке и перезагрузке». Он уточнил, что первым этапом реформы было принятие соответствующего закона и подготовка к его реализации.

Также Рябошапка анонсировал сокращение количества прокуроров и повышение им зарплат. Согласно закону о реформе органов прокуратуры, который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены к новым органам прокуратуры, что будут созданы только в случае успешного прохождения ими аттестации.

19 октября Генпрокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, которые занимаются расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. За это их не допустили к прохождению аттестации.

21 октября в ГПУ заявили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от перевода к новым органам прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены. 23 октября Рябошапка уволил Горбатюка с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.