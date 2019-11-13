Кандидат от партии Порошенко объяснила, почему отказалась от мандата в пользу Вятровича

Как отметила Наталья Бойко, решение по этому поводу она приняла давно.

Член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко заявила, что отказалась от мандата народного депутата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Как известно, Бойко должна была зайти в Верховную Раду по списку «Европейской солидарности» вместо Ирины Луценко.

По ее словам, решение она приняла давно, и для близких и коллег «оно не было новостью».

Читайте такжеЗаявления от следующего после Луценко кандидата в избирательном списке не поступало - ЦИК«Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре – как в борьбе против «Nord Stream 2», так и в сохранении транзита и усиление роли в регионе», – написала она.

По мнению Бойко, сейчас она может быть «более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах».

«Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики», – добавила она.

При этом она опубликовала фото и отметила, что еще вчера, 12 ноября, в 17:30 занесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление об отказе от мандата нардепа.

Как ранее сообщал УНИАН, вместо Натальи Бойко в парламент по списку «Европейской солидарности» зайдет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.