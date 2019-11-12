"Иду останавливать русский мир": Вятрович рассказал, зачем идет в депутаты

В сентябре Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти.

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что идет в Верховную Раду на место Ирины Луценко (фракция «Европейская солидарность»), которую сегодня досрочно лишили депутатских полномочий, для того, что останавливать «русский мир».

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неискаженную из-за границы, и с уверенностью смотрели в свое будущее, которое не омрачено ни войной, ни сдачей страны. Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы относительно национальных интересов. Пусть перемены будут украинскими! Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать «русский мир», - написал он.

Напомним, в сентябре Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, парламент 275 голосами досрочно прекратил депутатские полномочия Луценко.

Перед этим народный депутат Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») призвал Верховную Раду не лишать досрочно депутатских полномочий Ирину Луценко (фракция «Европейская солидарность»), поскольку тогда в Верховную Раду зайдет Вятрович.