Больше не депутат: Рада досрочно прекратила полномочия Ирины Луценко

Луценко поблагодарила Тимошенко, Порошенко и своего мужа.

Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко (№ 2395).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 399 зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия Луценко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Перед голосованием она выступила с трибуны, сообщив о тех направлениях, над которыми работала во время своего пребывания в парламенте.

Также Луценко поблагодарила трех людей, которые "сыграли огромную роль" в становлении ее как политика: лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, экс-президента Украины Петра Порошенко и своего мужа, бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж заявил, что Ирина написала заявление о прекращении депутатских полномочий из-за проблем с сердцем.

Луценко была избрана в Верховную Раду IX созыва по общегосударственному многомандатному округу от партии "Европейская солидарность" под 15-м номером в списке. Она была членом Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.