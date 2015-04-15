В киевской милиции заявили, что не располагают материалами по делу Тимошенко
Милиция Киева, где ранее якобы нашлись материалы уголовного производства в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, опровергает данную информацию.
Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Юлия Мусташ, милиция не располагает материалами по делу Тимошенко, сообщает 112.ua.
Накануне народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел спустя пять дней поисков нашли пропавшие материалы по делу против Тимошенко в Печерском районном отделении МВД г. Киев.
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Как сообщал УНИАН, из ГПУ исчезли дела Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи".
Вскоре Найем заявил, что пропавшие материалы должны быть в распоряжении представителей Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".