В киевской милиции заявили, что не располагают материалами по делу Тимошенко

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Юлия Мусташ, милиция не располагает материалами по делу Тимошенко, сообщает 112.ua.

Накануне народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел спустя пять дней поисков нашли пропавшие материалы по делу против Тимошенко в Печерском районном отделении МВД г. Киев.

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Как сообщал УНИАН, из ГПУ исчезли дела Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи".

Вскоре Найем заявил, что пропавшие материалы должны быть в распоряжении представителей Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".