Найдены пропавшие материалы по делу Тимошенко – нардеп

09:55, 15 апреля 2015
Политика
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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел спустя пять дней поисков нашли пропавшие материалы по ряду уголовных дел против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем.

"Оказалось, что все это время мешки с материалами находились в Печерском районном отделении МВД в Киеве, куда они были доставлены после выселения "Правого сектора" из гостиницы "Днепр", - отметил он.

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По словам нардепа, по найденным материалам можно восстановить практически всех лиц, причастных к фальсификации уголовного дела против лидера партии "Батькивщина". 

Как сообщал УНИАН, из ГПУ исчезли дела Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи". Вскоре Найем заявил, что пропавшие материалы должны быть в распоряжении представителей Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Найдены материалы по делу Юлии Тимошенко. Генеральной прокуратуре и МВД понадобилось пять дней совместных поисков, чтобы...

Posted by Mustafa Nayyem on 14 Апрель 2015 г.

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