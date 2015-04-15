Найдены пропавшие материалы по делу Тимошенко – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем.

"Оказалось, что все это время мешки с материалами находились в Печерском районном отделении МВД в Киеве, куда они были доставлены после выселения "Правого сектора" из гостиницы "Днепр", - отметил он.

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По словам нардепа, по найденным материалам можно восстановить практически всех лиц, причастных к фальсификации уголовного дела против лидера партии "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, из ГПУ исчезли дела Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи". Вскоре Найем заявил, что пропавшие материалы должны быть в распоряжении представителей Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".