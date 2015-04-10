Пропавшие материалы по делу Тимошенко должны быть у "Правого сектора" - депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем.

Так, комментируя заявление генпрокурора Украины Виктора Шокина об исчезновении материалов по делу Тимошенко, Найем подчеркнул, что "львиная доля документов, в том числе, экспертизы, протоколы допросов, заключения и схемы находились в доме Виктора Пшонки (экс-генпрокурор Украины - УНИАН), который был захвачен представителями "Правого сектора" после окончания Майдана".

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"Я был одним из журналистов, оказавшимся в доме экс-генпрокурора по приглашению бойцов "Правого сектора" и лично видел более полутора десятка томов дела против Юлии Тимошенко. В этих документах, помимо прочего, были также материалы о свидетелях и фигурантах убийства Евгения Щербаня, о деле "Киотского протокола" и "машинах скорой помощи", - отмечает Найем.

По его словам, "ценность этих документов не только в том, что они могут оправдать/обвинить госпожу Тимошенко, но и пролить свет на то, как фальсифицировали это дело в Генеральной прокуратуре, как в этом была задействована администрация Виктора Януковича и иностранные компании, проводившие экспертизу всего дела Юлии Тимошенко".

"Думаю, Генеральной прокуратуре и стоит официально спросить у представителей "Правого сектора", где эти документы хранятся, и кому они были переданы после Майдана", - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре заявили, что дела против Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи", исчезли .