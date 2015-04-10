Из ГПУ пропали дела Тимошенко - Шокин

Об этом рассказал Генеральный прокурор Виктор Шокин в интервью Левому берегу.

"Пропали не только уголовные дела, но секретные материалы – секретное делопроизводство. В том числе, то, что касалось распоряжений Виктора Пшонки", - заявил Шокин.

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