Из ГПУ пропали дела Тимошенко - Шокин
12:29, 10 апреля 2015Политика
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В Генеральной прокуратуре исчезли дела Юлии Тимошенко, связанные с "киотским протоколом" и закупкой машин "скорой помощи".
Дела Тимошенко пропали / Фото УНИАН
Об этом рассказал Генеральный прокурор Виктор Шокин в интервью Левому берегу.
"Пропали не только уголовные дела, но секретные материалы – секретное делопроизводство. В том числе, то, что касалось распоряжений Виктора Пшонки", - заявил Шокин.
Читайте такжеВ этот день ровно год назад Рада отстранила Януковича от власти, а Тимошенко вышла на свободу (видео)По его словам, также пропала часть дела Щербаня (убийство донецкого депутата Евгения Щербаня в 1996 году, в причастности к кторому обвиняли Тимошенко - ред.), где фигурирует Михаил Болотских. Идет служебное расследование.
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