Зеленский инициирует расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий нардепа

Президент определил этот проект закона как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Как сказано в сообщении на сайте парламента, соответствующий законопроект № 1027 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

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Главой государства определен данный проект закона как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.