Зеленский предлагает сократить число нардепов и ввести пропорциональную избирательную систему

Глава государства просит парламент безотлагательно рассмотреть такие изменения в Конституцию.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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Как отмечается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 1017 зарегистрирован 29 августа.

Главой государства этот проект закона определен как безотлагательный к рассмотрению.

В настоящее время текст документа на сайте не обнародован.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель президента в Верховной Раде VIII созыва Руслан Стефанчук подтвердил намерения "Слуги народа" сократить количество народных депутатов.