Дело "Межигорья": прокуратура объявила подозрения двум экс-президентам и экс-премьеру

СМИ предполагают, что, передав "Межигорье", Ющенко дал взятку Януковичу, который тогда был премьер-министром, чтобы договориться о досрочных выборах.

В рамках расследования дела относительно незаконного выведения с госсобственности резиденции "Межигорье", которая впоследствии досталось Виктору Януковичу, было объявлено подозрения восьмерым лицам. Среди них - бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов, передает ТСН.

"Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двоих президентов и премьер-министру, и к нотариусам. Наша тактика (расследования) - сверху-вниз", - сообщил он.

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Он отметил, что приватизация "Межигорья" - "сложный процесс, многоэпизодический. С начала 90-х сама резиденция "Межигорье" имела статус государственной резиденции. Их было несколько, и они были закреплены специальными нормативными актами. Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и было передано большинство этих объектов. Просто так вывести его из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей".

В 2007-м Ющенко хотел досрочных выборов. Именно в этом году "Межигорье" было передано Януковичу, что пытается доказать следствие. СМИ предполагают, что, передав "Межигорье", Ющенко дал взятку Януковичу, который тогда был премьер-министром, чтобы договориться о досрочных выборах.

"В настоящее время осуществлено сообщение о подозрении по статье 191, то есть завладение. Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас мы не имеем достаточного таких данных", - сказал Радионов.

В Генпрокуратуре рассматривают соучастие Ющенко в завладении "Межигорьем".

"Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то долю имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - отметил Радионов.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2018 года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010 по 2014 год жил Янукович.

Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киев 10 августа того же года).

В конце мая АРМА избрала управляющим резиденцией "Межигорье" компанию "Скомпани".

В июне 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ющенко по делу о механизме вывода из государственной собственности резиденции "Межгорье" в 2007 году.

10 июля судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства относительно ареста имущества Ющенко.

Ющенко отвергает предъявленные ему обвинения. "Да, действительно, 4 июня по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочищем "Межигорье", - написал Ющенко в Facebook и добавил, что усматривает в деле политический подтекст.