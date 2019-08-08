Зеленский заверил Варфоломея, что будет защищать независимость церкви

Президент Украины также подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в церковные дела.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил Вселенского патриарха Варфоломея І в том, что будет защищать независимость церкви.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в Стамбуле, на Фанаре, состоялась встреча Зеленского и Варфоломея, во время которой последний «в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

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В свою очередь, президент поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку Украины. «Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», – подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе отметили, что в программе визита президента Украины в Турцию – посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской патриархии.

Как сообщал УНИАН, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Турецкой Республике.