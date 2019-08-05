Зеленский 7 августа летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем
7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.
Читайте такжеВстреча Зеленского и Трампа состоится в конце сентября - СМИ
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
«В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.
Также запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.
Как сообщал УНИАН, ранее Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.
«Для нас чрезвычайно трогательно видеть, что наши дети, крещеные деяниями великой Константинопольской крестовой церкви, тверды верою своей и преданы учению», - заметил Варфоломей.