Зеленский 7 августа летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

В Анкаре запланированы переговоры президентов Украины и Турции.

7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

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Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Как сообщал УНИАН, ранее Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

«Для нас чрезвычайно трогательно видеть, что наши дети, крещеные деяниями великой Константинопольской крестовой церкви, тверды верою своей и преданы учению», - заметил Варфоломей.