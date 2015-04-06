Конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро могут продлить

Об этом в Facebook сообщил член комиссии Иосиф Зисельс.

«Во вторник (7 апреля) наша комиссия попытается определиться с теми кандидатами, которые прошли специальную и другие проверки. Говорят, что прошли три кандидата, а нам нужно выбрать 2-3 для представления президенту Украины на утверждение»,– отметил он.

«Я могу, конечно, ошибаться, но есть ощущение, что это еще не конец процесса, а, возможно,– только конец первого этапа, и конкурс может быть продлен»,– добавил Зисельс.

По его словам, выбирать из трех кандидатов – «это отсутствие выбора, а не настоящий выбор».

Кроме того, Зисельс не считает, что те, кто дошел до финиша, являются лучшими кандидатами из 172, подавших документы на конкурс.

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«Те, кто, на мой взгляд, были лучшие, отсеялись на разных этапах конкурса, в частности – странным образом – на последнем»,– отмечает член комиссии.

«Мы допустили основную ошибку, отправив на спецпроверку только четырех кандидатов, и я чувствую свою часть ответственности за эту ошибку. Пытался исправить ошибку на дополнительном заседании, но меня не поддержало большинство коллег по комиссии»,– добавил Зисельс.

По его мнению, на спецпроверку можно и нужно было направить 8-10 кандидатов.

«Тогда после нее остался бы выбор, а так его почти нет. Даже Верховная Рада согласилась с изменениями к закону, которые предоставляли нам возможность направить любое количество кандидатов на проверки, но мы не воспользовались предоставленной возможностью. Что теперь? За 2 дня до решающего заседания конкурсной комиссии я уверен, что необходимо продлить конкурс, даже если этот шаг вызовет критику в обществе. Свои ошибки нужно признавать и пытаться их исправить. Каждый имеет право на ошибку, но не имеет права на необратимый поступок»,– резюмировал Иосиф Зисельс.