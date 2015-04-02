На следующей неделе Порошенко рассмотрит кандидатуры главы Антикоррупционного бюро
На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко рассмотрит кандидатуры на должность главы Национального антикоррупционного бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом Тернопольской области.
"На следующей неделе наконец мне подадут кандидатуры на председателя Национального антикоррупционного бюро, мы усилим антикоррупционные возможности СБУ и будем делать все для того, чтобы народ увидел, что мы решаем те вызовы, которые сейчас стоят перед нами", - сказал Порошенко.
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Он отметил, что коррупция в Украине еще остается, но при этом есть существенные изменения. "Всегда у коррупционеров в Украине была крыша, которая их прикрывала. Что изменилось? Крыши уже нет. Я надеюсь, что госчиновники уже сделали для себя выводы. Как в той игре: кто не спрятался, я не виноват. Наша реакция будет очень жесткой, мы не имеем будущего, если мы не победим коррупцию. А коррупционерам нужно бояться не только закона, но и Бога. Потому что тот, кто ворует отбирает последние средства малообеспеченных и забирает последние средства у армии", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, комиссия по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро выбрала четырех кандидатов, которые были направлены для прохождения спецпроверки. Ими являются Виктор Чумак, Артем Сытник, Николай Сирый и Яков Варичев. 31 марта председатель комиссии, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил УНИАН, что результаты прохождения четырьмя кандидатами специальной и люстрационной проверок ожидаются не позже следующей недели.