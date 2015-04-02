На следующей неделе Порошенко рассмотрит кандидатуры главы Антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом Тернопольской области.

"На следующей неделе наконец мне подадут кандидатуры на председателя Национального антикоррупционного бюро, мы усилим антикоррупционные возможности СБУ и будем делать все для того, чтобы народ увидел, что мы решаем те вызовы, которые сейчас стоят перед нами", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что коррупция в Украине еще остается, но при этом есть существенные изменения. "Всегда у коррупционеров в Украине была крыша, которая их прикрывала. Что изменилось? Крыши уже нет. Я надеюсь, что госчиновники уже сделали для себя выводы. Как в той игре: кто не спрятался, я не виноват. Наша реакция будет очень жесткой, мы не имеем будущего, если мы не победим коррупцию. А коррупционерам нужно бояться не только закона, но и Бога. Потому что тот, кто ворует отбирает последние средства малообеспеченных и забирает последние средства у армии", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, комиссия по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро выбрала четырех кандидатов, которые были направлены для прохождения спецпроверки. Ими являются Виктор Чумак, Артем Сытник, Николай Сирый и Яков Варичев. 31 марта председатель комиссии, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил УНИАН, что результаты прохождения четырьмя кандидатами специальной и люстрационной проверок ожидаются не позже следующей недели.