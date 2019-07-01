У Медведчука ответили на слухи о покупке "Интера"

Ранее в СМИ сообщалось, что Медведчук якобы купил у олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций Интера.

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук не приобретал у беглого олигарха Дмитрия Фирташа акции телеканала "Интер".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Медведчука.

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"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы приобретении Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов относительно осуществления подобной сделки", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в СМИ сообщалось, что Медведчук якобы купил у олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций Интера.

Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" и считается приближенным к Медведчуку лицом. Таким образом, в медиаактиве Казака теперь три канала: 112 Україна, NewsOne и Zik.