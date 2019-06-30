СМИ: Медведчук приобрел 80% акций канала «Интер»

Утверждается, что пророссийский политик усиливается в информационном пространстве Украины и намерен купить еще несколько каналов.

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук приобрел у беглого олигарха Дмитрия Фирташа часть акций телеканала "Интер".

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Об этом сообщается в Telegram-канале Украинского Института анализа и менеджмента политики, директором которого является политолог Руслан Бортник.

Отмечается, что в связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США (сейчас он находится в Австрии), последний активно «сбрасывает» активы своим партнерам.

«Так, свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости» (входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций «Интера» остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по «Оппозиционной платформе - За жизнь»)», - отметили в институте.

Утверждается, что Медведчук усиливается в информационном пространстве и намерен купить еще несколько каналов.

«Тяжело будет команде Зеленского, поскольку они зашли в конфликт с Медведчуком, который усиливается в информационном пространстве, в частности, планирует еще купить у Петра Порошенко «Прямой» (уже негласно его контролирует) и «5 канал», – говорится в сообщении Института.

Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" и считается приближенным к Медведчуку лицом. Таким образом, в медиаактиве Казака теперь три канала: 112 Україна, NewsOne и Zik.