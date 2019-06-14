Телеканал Zik купил близкий к Медведчуку бизнесмен

В прошлому году националистическая организация "Братство" Дмитрия Корчинского блокировало офис телеканала Zik якобы из-за готовящейся покупки телеканала Виктором Медведчуком.

Владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы - За життя.

Об этом сообщает 112.ua, которым владеет Тарас Козак.

«Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik - компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik»,- сказано в сообщении.

Козак на базе этих каналов создал медиахолдинг Новости, генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, ушедший 3 июня с телеканала Прямой.

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«Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала Zik и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников Zik - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне», - прокомментировал свое назначение Семенов.

Стоит отметить, что Козак входит в первую десятку избирательного списка партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО Новости 24 часа) с оценкой 41−42 миллиона гривень. В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украины, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень

Напомним, в марте 2018 года националистическая организация "Братство" Дмитрия Корчинского блокировало офис телеканала Zik «в связи с готовящейся сменой собственника и информационной политики».

"Медведчук собрался купить Zik… Активисты Братства начали круглосуточное пикетирование Zik'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", - заявил тогда Корчинский.

В ответ команда ZIK заявила об угрозе возможного силового захвата здания телеканала «Братством» отметив, что информация, изложенная Дмитрием Корчинским относительно продажи телеканала ZIK Виктору Медведчуку якобы не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга также заявило, что какие-либо переговорные процессы относительно продажи ZIK отсутствуют.