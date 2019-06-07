Желание вернуть Россию в ПАСЕ является проявлением бессилия и поощрением агрессора – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины подчеркивает, что Путин понимает только язык силы.

Решение, которое может привести к возвращению Российской Федерации в Совет Европы является проявлением бессилия и шагом поощрения агрессора.

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Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на открытии Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая проходит в Киеве.

«Решение о возвращении России в Совет Европы мы расцениваем как проявление бессилия со стороны отдельных европейских стран и считаем опасным шагом поощрения агрессора. Мы твердо знаем, что российский президент Владимир Путин понимает только язык силы. Когда он видит слабость и видит беспомощную дипломатию, то это у него вызывает поощрение новых атак против Украины», - подчеркнул Парубий.

Он также сказал, что как только в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было заявлено, что Украина «рассматривает вариант не стрелять в ответ российскому агрессору, той же ночью была осуществлена агрессивная атака на украинские позиции».

«В ту же ночь российская артиллерия расстреливала украинцев как живые мишени, когда, к сожалению, наша артиллерия не дала ответа, хотя могла дать ответ и защитить жизнь наших воинов», - сказал Парубий.

Также он подчеркнул, что «любой способ дипломатии и любой способ слабости Путин использует как поощрение к еще более агрессивным действиям». «Мы это знаем и мы хотим научить этому и всех европейских партнеров», - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма, РФ не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации.

3 июня Регламентный комитет Парламентской ассамблее Совета Европы принял проект резолюции, который предусматривает осложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должен утвердить непосредственно Ассамблея.