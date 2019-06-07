Парубий: сейчас нет никаких оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ

По словам спикера Верховной Рады, Кремль продолжает рассматривать лишь один вариант решения «так называемого украинского вопроса - вариант капитуляции Украины».

Нет никаких оснований для возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на открытии Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая проходит в Киеве.

Парубий отметил, что Украина рассчитывает на активную позицию депутатов Польши и Литвы в ПАСЕ с целью недопущения отмены санкций в отношении делегации РФ, которая «полностью пренебрегла резолюциями ПАСЕ».

«Для нас это очень важно и принципиально - ни один пункт декларации ПАСЕ не был выполнен РФ. Мы не видим никаких оснований для возвращения её для ее деятельности в ПАСЕ. Мы должны сегодня, как никогда, быть более сплоченными, ведь речь идет о нашем общем противодействии угрозам гибридной войны. И мы особенно должны усиливать нашу безопасность в информационной сфере и усиливать нашу кибербезопасность», - подчеркнул Парубий.

Обращаясь к присутствующим парламентариям Польши и Литвы, председатель ВР сказал, что «сегодня перед нами стоит только одна угроза - и эта угроза связана не с нашим историческим прошлым, а с Россией, с реваншистской внешней политикой, которая не оставляет сомнений в намерении Кремля «демонтировать» сначала украинскую государственность, а затем и независимость других государств, которые, как считает Россия, входят в зону российского влияния».

Также Парубий отметил, что Кремль продолжает рассматривать только один вариант решения «так называемого украинского вопроса - вариант капитуляции Украины и, как следствие, исчезновение ее с политической карты мира».

По его словам, цинизм ситуации заключается в том, что разрушить Украину Россия стремится руками самих же украинский, постоянно навязывая украинскому обществу тезисы об одном народе, федерализации, отсутствии украинского языка, гражданском конфликте, притеснении русскоязычного населения и много других мифов.