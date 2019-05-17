Порошенко уволил своего пресс-секретаря, представителя в ВР и ряд советников

Также Порошенко уволил Ирину Геращенко от исполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка и нескольких советников.

Соответствующие указы обнародованы на сайте администрации президента, передает УП.

Кроме спикера, Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата): Андерса Фог Расмуссена; Сергея Березенко; Сергея Квита, Александра Пасхавера, Игоря Грынива, Марию Гайдар, Юрия Бирюкова.

Читайте такжеПервый замглавы СБУ пос в отставку

Также Порошенко уволил Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата), а вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от исполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, заявили об отставке глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.