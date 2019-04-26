Международные партнеры очень внимательно изучают закон о функционировании украинского языка - МИД

Министр иностранных дел отметил, что начал консультации со своими коллегами в Кабмине по подготовке решения об исполнении этого закона.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры очень внимательно изучают принятый парламентом закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

По словам Климкина, закон о функционировании украинского языка как государственного является очень важным.

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«Этот закон должен быть выполнен в смысле позитива. Этот закон должен способствовать и помогать украинскому языку, его не нужно надевать на голову, потому что российская пропаганда так и хочет это представить», - заявил он.

«Мы, конечно, понимаем, что манипуляций будет очень много, но реальные полномочия по исполнению закона связано с решением Кабмина, и я уже начал говорить со своими коллегами о том, каким образом надо прописать исполнение его положений для того, чтобы этот закон исполнялся толерантно и положительно», - добавил министр.

«Наши партнеры сейчас очень внимательно изучают этот закон», - подчеркнул он.

Кроме того, Климкин заверил международных партнеров, что приложит все усилия для того, чтобы этот закон работал «именно от позитива».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

В тот же день депутаты от «Оппозиционного блока» зарегистрировали в ВР постановления об отмене решения о принятии закона об украинском языке и заявили о подготовке представления в Конституционный суд о признании закона неконституционным.