Журналисты "Схем" передали НАБУ записи разговоров соратника Порошенко относительно махинаций в энергетике

Журналисты заявили, что не боятся иска ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко за свое расследование.

Журналисты программы "Схемы" передали записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами, о которых говорится в их расследовании, детективам Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что НАБУ проводит официальное расследование о хищении средств «Запорожьеоблэнерго», в рамках которого уже сообщила о подозрении бизнесмену Дмитрию Крючкову. По словам детектива, бюро также изучает причастность к схеме Игоря Кононенко и братьев Суркисов, последних ранее уже вызывали на допрос. В записях, обнародованных журналистами, собеседники, в том числе, обсуждают и эту сделку.

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"Мы не боимся суда, поскольку уверены в правдивости изложенных в расследовании фактов, которые были тщательно проверены нашей редакцией", – сообщила главный редактор Схем Наталья Седлецкая.

Отдельно редакция опровергает заявления Кононенко о якобы непредоставлении ему возможности предоставить комментарии к эфиру.

«Мы сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир. Звонили ему на мобильный, отправляли сообщения с вопросами в мессенджер Телеграмм, которые он прочитал, отправили письменный запрос. Более того, два дня подряд ездили к депутату под офис, просили передать нашу просьбу о встрече», – рассказала Наталья Седлецкая, главный редактор программы «Схемы».

«В своем запросе мы четко отметили, что программа выходит вечером в четверг, 28 марта. Но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии к эфиру. Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе. Это его выбор, и на следующей неделе мы обязательно поедем к Кононенко на интервью, если он сам, конечно, не передумает», – добавила Седлецкая.

Как сообщал УНИАН, журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорится, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.