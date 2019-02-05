Порошенко оптимистично настроен относительно голосования за курс в ЕС и НАТО

Президент отметил, что голосование за соответствующие изменения в Основной Закон состоится в четверг, 7 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко оптимистично настроен по поводу голосования в парламенте за изменения в Конституцию относительно курса Украины на обретения полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я верю в украинскую Верховную Раду, в тяжелых ситуациях она находила силы для объединения. Второе основание для оптимизма - это то, что дважды Верховная Рада поддержала президентский законопроект о ЕС и НАТО, и два раза это было более 300 голосов», - заявил он.

Читайте такжеЗа закрепление в Конституции курса в ЕС и НАТО будет более 300 голосов – нардеп

По словам Президента, голосование за изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО есть «распознавателем на «свой-чужой»- украинец или русский».

«Когда надо было объединиться для церкви - мы объединились, когда надо было объединиться для голосования за закон об освобождении Донбасса - мы объединились, когда надо было поддерживать ВСУ и защищать украинских воинов - мы объединились. Единство - это то, что нам нужно больше всего. Мы должны очень хорошо изучить уроки Украинской Народной Республики, которые происходили ровно 100 лет назад, когда за отсутствие единства украинский народ заплатил цену Голодомора, цену оккупации, цену сталинских концлагерей, цену уничтоженного поколения, вывоз крымских татар, и мы не должны больше допустить, чтобы эта цена легла на плечи украинского народа», - заявил он.

Президент подчеркнул важность поддержки парламентом изменений Конституции относительно курса Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил 7 февраля, рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в НАТО.

"На четверг предлагаю рассмотреть, по моему убеждению, один из ключевых законопроектов, - это внесение изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Хочу подчеркнуть: это будет заключительное, третье голосование, которое требует 300 голосов", - сказал Парубий.

Он призвал все парламентские фракции максимально мобилизоваться в этот день.