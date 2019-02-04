Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию о курсе Украины в НАТО и ЕС 7 февраля - Парубий

На этой неделе депутаты также должны вернуться к вопросу о переименовании Днепропетровской области.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает 7 февраля рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"На четверг предлагаю рассмотреть, по моему убеждению, один из ключевых законопроектов, - это внесение изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Хочу подчеркнуть: это будет заключительное, третье голосование, которое требует 300 голосов", - сказал спикер.

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Он обратился ко всем фракциям, чтобы они максимально мобилизовались в этот день.

Так, добавил Парубий, по этому вопросу начнется работа в четверг.

"Следующий вопрос, который есть, который мы не завершили в прошлый раз, - это проект закона о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области", - сказал председатель ВР и напомнил, что есть два законопроекта о переименовании области.

Он отметил, что парламент рассмотрит оба эти предложения, проведет рейтинговое голосование для определения одного варианта, который и будет направлен на рассмотрение Конституционного суда.

По словам спикера, в четверг также будет рассматриваться блок вопросов по информатизации.

Во вторник, отметил спикер, будет рассматриваться блок вопросов национальной безопасности и обороны, блок вопросам топливно-энергетического комплекса и образования.

В среду будут рассматриваться вопросы ратификации международных соглашений, а также законопроект о повышении эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.