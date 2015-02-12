Сикорский: откладывать поставки оружия Украине нецелесообразно

Такое заявление сделал спикер Сейма Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza. "Это мне напоминает дискуссию о вооружении боснийцев в начале 90-х годов - если поможем жертвам, будет еще хуже. Дискуссии продолжались 2 года, погибли 200 тыс. человек, и только тогда США начали действовать", - сказал он, в ответ на мнения некоторых политиков, что поставки оружия украинцам могут вызвать еще большую агрессию России.

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Радослав Сикорский отметил, что решение о предоставлении украинцам оружия может принять президент США Барак Обама. "У меня создалось впечатление, что в Конгрессе, как среди республиканцев, так и демократов, растет количество сторонников поставок оружия Украине. Но администрация разделена в этом вопросе", - отметил он.

Кроме этого, по мнению спикера польского Сейма, "сейчас нужно убедить Путина, что раздел Украины будет для него слишком дорого стоить".

Радослав Сикорский отметил, что Владимир Путин пытается решить конфликт на Донбассе военным путем, отметив, что без поддержки России он бы уже завершился. "Если бы не поставки оружия и амуниции, если бы не российские наемники, этот конфликт уже бы выгорел. А так Украина теряет очередные куски своей территории", - сказал бывший дипломат.

Также он выразил мнение, что будущее оккупированного Россией Крыма должны совместно решить украинская и российская власти. "Будущее Крыма - это дело, которое должны между собой урегулировать Украина и Россия. Если бы, например, когда-то Киев и Москва договорились о проведении честного референдума, то можно было бы это поддержать. Но это должно быть решение Украины", - сказал он.

Радослав Сикорский также считает, что украинцам не стоит рассчитывать на возвращение Крыма в состав Украины, пока президентом России остается Владимир Путин. "Но это не значит, что (Россия) не должна платить цену за незаконную аннексию. Ценой являются санкции", - сказал польский политик.