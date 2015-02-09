Обама еще не решил, стоит ли предоставить Украине летальное оружие

Президент США Барак Обама подчеркивает, что вопрос о предоставлении Украине летального оружия изучается, решение не принято.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне. (Прямая трансляция мероприятия проходила на сайте Белого дома).

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Президент США в очередной раз подчеркнул, что урегулирование ситуации на востоке Украине должно быть достигнуто дипломатическими средствами.

"Это правда. Если фактически дипломатия терпит неудачи, тогда я обращусь к своей команде рассмотреть все варианты: какие другие средства мы можем применить, чтобы изменить подход господина Путина. И возможность предоставления летальных оборонных вооружений является одним из вариантов, который рассматривается, но я еще не принял решения по этому поводу", - подчеркнул Обама.

По его словам, Соединенные Штаты проводят консультации с Меркель и другими союзниками и партнерами по этому вопросу.

Обама подчеркнул, что основная идея заключается не в том, что "Украина может нанести поражение российской армии..., а скорее в том, чтобы рассмотреть дополнительные возможности, что мы можем сделать, чтобы помочь укрепить оборонные возможности украинской армии в условиях агрессии сепаратистов".

Как сообщал УНИАН, на фоне зафиксированного в начале этого года наступления пророссийских боевиков на Донбассе на Западе активизировались дискуссии на тему вооружения западными государствами украинской армии для борьбы с агрессией России.

Некоторые американские сенаторы неоднократно призывали Обаму предоставить Украине летальное оружие.

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Ранее Польша неоднократно заявляла, что готова продавать оружие для Украины, отмечая, что не существует ни одного международного документа, который бы запрещал такое сотрудничество.

7 февраля в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право на получение оборонного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности. Он напомнил, что 20 лет назад Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на гарантии. "И сегодня, я считаю, мы имеем право на получение оборонного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности", - подчеркнул Порошенко.