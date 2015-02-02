Обама считает импровизацией аннексию Крыма Путиным
02:14, 02 февраля 2015Мир
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Президент США Барак Обама считает, у Путина не было подготовленной стратегии касательно Украины, а аннексия Крыма стала "импровизацией" Кремля в ответ на неожиданные для Москвы протесты на Майдане.
REUTERS
Об этом Обама сказал в интервью телеканалу CNN, сообщают Подробности.
Обама отметил, что времена, когда величие государств строилось на основе территориальной экспансии, прошли. Аннексия Крыма, по словам президента США, - отнюдь не "выгодное приобретение" для России.
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Он также подчеркнул, что действия российского руководства привели к грубому нарушению международного права, нарушению территориальной целостности Украины и повлекли за собой международную изоляцию России.
Напомним, что США обещают усиливать давление на Россию из-за украинского кризиса и одновременно будут помогать Киеву
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