Обама считает импровизацией аннексию Крыма Путиным



Об этом Обама сказал в интервью телеканалу CNN, сообщают Подробности.

Обама отметил, что времена, когда величие государств строилось на основе территориальной экспансии, прошли. Аннексия Крыма, по словам президента США, - отнюдь не "выгодное приобретение" для России.

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Он также подчеркнул, что действия российского руководства привели к грубому нарушению международного права, нарушению территориальной целостности Украины и повлекли за собой международную изоляцию России.

Напомним, что США обещают усиливать давление на Россию из-за украинского кризиса и одновременно будут помогать Киеву