Миротворческая миссия ООН на Донбассе может стоить до $1,5 миллиарда – генерал

По словам Романенко, эта миссия по предварительным подсчетам может насчитывать от 5 до 20 тысяч личного состава.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе может стоить до 1,5 млрд долларов США.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

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Он отметил, что решение о миссии ООН нужно проводить через Совет безопасности, где РФ обладает правом вето.

«Даже если это произойдет, понадобится время, чтобы зашла техническая миссия от ООН, которая смогла непосредственно в регионе рассмотреть где, что и, как и сколько на это понадобится средств», - заявил он.

По словам Романенко, эта миссия согласно предварительным подсчетам может насчитывать от 5 до 20 тысяч личного состава.

«Предварительная сумма - это может быть до 1,5 млрд долларов США. Это цифра очень большая для ООН», - добавил генерал.

Он отметил, что в этой миротворческой миссии будут задействованы военные, полицейские, административный персонал.

«Есть соответствующие предложения, они обсуждаются», - отметил Романенко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе.

По его словам, эту резолюцию страны вынесут на рассмотрение Совбеза.