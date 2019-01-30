Генерал назвал главную цель "плана Сайдика" по Донбассу

Военный эксперт отметил, что новый мирный план можно представить как продолжение минских договоренностей, ведь главное и самое сложное - его реализация.

Новый мирный план, предложенный спецпредставителем председателя ОБСЕ в составе ТКГ Мартином Сайдиком, может быть пробным вариантом, цель которого сэкономить время и посмотреть на реакцию всех сторон на эти предложения. Вместе с тем, реализация пункта о введении миротворцев на Донбасс может натолкнуться на сопротивление России.

Читайте также"Очень странно": в МинВОТ удивлены появлением "плана Сайдика" по Донбассу

Об этом в эфире “Прямого” заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Военный эксперт отметил, что новый мирный план можно представить как продолжение минских договоренностей, ведь главное и самое сложное - его реализация.

"Если будет очень необходимо продвижение такого плана, его можно оформить как очередной этап минских соглашений. Главное, чтобы план реализовывался. В нем действительно есть новые элементы, но принципиально это обсуждается в предложениях Украины. Вопрос в том, насколько это будет воспринимать Россия, насколько наши союзники смогут ее дожать, чтобы этот план начал реализовываться. А начинать надо с его проведения в Совбезе ООН, где Россия имеет право вето. Но, даже если в ООН план утвердят, потребуется время, чтобы в Украину зашла техническая миссия ООН, которая могла бы непосредственно в этом регионе оценить ситуацию, а это может стоить до 1 миллиарда долларов, при том, что ООН имеет 7 миллиардов бюджетных средств в год", – сказал генерал.

Также Романенко отметил, что внимание к предложению Мартина Сайдика, который не имеет соответствующего мандата от ОБСЕ, обусловлена потребностью узнать отношение заинтересованных сторон к этому предложению.

"Я рассматриваю это как пробный вариант, цель которого сэкономить время и посмотреть на реакцию всех сторон на эти предложения, а затем соответствующим образом их скорректировать и предъявить как юридический документ, который примут обе стороны. Это позволит продолжить дипломатическую работу и сделать следующие шаги в урегулировании ситуации на востоке Украины", – добавил он.