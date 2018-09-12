США поддерживают Украину в праве иметь автокефальную православную церковь - посол

Президент Порошенко принял посла США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Браунбека.

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в получении права иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью нашей украинской идентичности.

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«Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией и законом о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высокий уровень толерантности, которая царит в украинском обществе», - отметил президент.

Он ознакомил посла с шагами, которые осуществляются на пути создания единой Украинской автокефальной православной церкви.

Порошенко поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и в праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем было главным. Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию , которая об этом просит, без согласия других церквей.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

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27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о намерении Вселенского патриарха признать Украинскую автокефальную церковь «исторической новостью». Глава МИД убежден, что Украине будет обязательно предоставлен Томос об автокефалии.