В Кремле говорят, что не получали от осужденных в Украине россиян прошения об их обмене

Песков считает, что украинская сторона не демонстрирует "необходимой готовности и гибкости".

В Кремле заявили, что понимают желание осужденных в Украине россиян вернуться на родину, однако не знают об их прошении на имя президента РФ Владимира Путина об обмене на украинцев, удерживаемых в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеРоссийский омбудсмен уверяет, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось

«Вы знаете, мне не известно об этом. Это раз. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся в Украине, хотят попасть обратно на родину, но нам также не известно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, известно ли Кремлю о прошении граждан РФ, осужденных в Украине за участие в боях против украинской армии, в адрес Путина с просьбой обменять их на граждан Украины, которых удерживают в российских тюрьмах.

На уточняющий вопрос, почему российская сторона отказалась обсуждать такой обмен в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, Песков сказал: «Все зависит от того, о ком идет речь. Если речь идет об осужденных в соответствии с нашим законодательством российских гражданах, это одно дело. Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что представители России на переговорах в Минске вновь отказались обменять задержанных и осужденных за преступления против Украины 36 граждан РФ на украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории России. «Заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что «РФ не имеет отношения к конфликту, и нас там нет». То есть, родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах», - подчеркнула Геращенко.

7 сентября официальный спикер российского МИД Мария Захарова пообещала подготовить ответ, почему РФ отказалась обсуждать с Украиной вопрос обмена.