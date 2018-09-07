РФ призналась в двойных стандартах – обвинила Киев в ликвидации Захарченко просто из-за "вакханалии радости"

В МИД РФ сделали вывод о причастности Украины к уничтожению Захарченко из-за «вакханалии радости».

В МИД РФ объяснили, что сделали вывод о причастности Украины к уничтожению главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко из-за «вакханалии радости» среди украинских политиков.

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос УНИАН, почему Россия требует доказательств своей причастности к делу об отравлениях «Новичком», но бездоказательно обвиняет Украину в ликвидации Захарченко (УНИАН: 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова).

«Я неоднократно в интервью говорила, что это вопрос к следствию - кто организовал этот теракт. Но вопрос в том, что есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые, к сожалению, сразу же после того, что там (в Донецке) произошло, начали вакханалию радости», - сказала она.

Как сказала Захарова, в Украине прозвучало много заявлений официальных лиц, и поэтому ее слова «нашли подтверждение».

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«Почитайте заявления официальных лиц – это же было прямое воодушевление относительно того, что именно таким путем надо идти. Вы меня еще спрашиваете, почему я говорила, что может быть причастна киевская элита, киевский режим, которые говорили: вперед, победа не за горами», - объяснила Захарова.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил, что специалисты российской спецслужбы помогают в «ДНР» расследовать убийство Захарченко.

31 августа Захарова заявила о наличии оснований считать, что за убийством Захарченко стоит украинская сторона. «В Донецке в ходе террористического акта погиб глава «ДНР» Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», - сказала она.