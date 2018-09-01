Порошенко попрощался с Маккейном и назвал его "настоящим героем Украины" (видео)

Президент Петр Порошенко напомнил, что сенатор США Джон Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты истории.

Президент Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором Соединенных Штатов Америки Джоном Маккейном и назвал его «настоящим героем Украины».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины. «Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и соболезнования большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь», - сказал глава государства после церемонии.

Порошенко отметил, что в этот печальный день он, как президент Украины и как друг сенатора Маккейна, должен был быть на церемонии «для того, чтобы отдать дань уважения моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы».

Президент особо отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты истории.

«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане, для того чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки, что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности - он был лидером и помогал нам», - констатировал глава государства.

Порошенко также вспомнил одну из последних встреч с сенатором, когда они вместе решили посетить украинских морских пехотинцев, которые держали оборону в районе Широкино.

«За 10 километров до подъезда Служба безопасности мне сообщила, что начался артиллерийский обстрел места, к которому мы ехали. И я сказал сенатору, что я, как президент и верховный главнокомандующий, должен быть там, но безопасность сенатора и американцев - очень беспокоятся и просят, чтобы он не ехал. И я навсегда, на всю жизнь запомнил его слова: «В самые тяжелые и в опасные времена вашей истории, господин президент, я с вами», - сообщил Порошенко.

Он назвал Маккейна настоящим героем США и Украины.

«И еще раз спасибо. Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», - сказал президент.

Как сообщает «Голос Америки», мемориальная служба, посвященная военному герою Америки, сенатору Маккейну, проходит в Вашингтонском национальном соборе.

На мемориальной службе, кроме жены сенатора Синди Маккейн, детей и 106-летней матери покойного, присутствовало много приглашенных гостей: политиков, дипломатов, деятелей культуры и искусства, представителей церкви.

На церемонии выступили экс-президенты страны Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец от штата Аризона Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни. У него была злокачественная опухоль головного мозга.